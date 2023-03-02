«الأرصاد»: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى تسجل 32

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس سيستعيد برودته خصوصًا في فترات الليل، خلال الأيام المقبلة، بداية من منتصف الأسبوع المقبل، وستعود درجات الحرارة إلى مستويات 22 و23 درجة مئوية.

تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أن اليوم سيشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 32 درجة مئوية نهارًا، كما أن التعرض لأشعة الشمس سيجعلنا نشعر بدرجات الحرارة بشكل أكبر، وستصل العظمى إلى 35 درجة مئوية لأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من المناطق الصحراوية، والصحراء الغربية.

مرتفع جوي

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة خلال فترة النهار على أغلب محافظة الجمهورية، لكن في فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة ويكون ذلك ملحوظا في فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، كما أن الفارق في قيم الحرارة نهارا وليلا يتجاوز 15 درجة مئوية».