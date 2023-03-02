عاصفة رملية تضرب عددا من المحافظات.. والأرصاد تحذر 3 فئات

شهدت عدة محافظات، اليوم الخميس، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، صاحبها انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع في درجات الحرارة وخاصة خلال فترة الظهيرة.

محافظات شهدت رياح مثيرة للرمال

مع الساعات الأولى من اليوم الخميس شهدت السواحل الشمالية الغربية «الإسكندرية- العلمين - برج العرب» ومناطق من الصحراء الغربية نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة الرملية، صاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع في درجات الحرارة خاصة خلال فترة الظهيرة.

رياح جنوبية تثير الأتربة على الدلتا

مع فترات الظهيرة شهدت عدة محافظات تكون للأتربة والرمال في الإسكندرية والبحيرة والغربية والقاهرة وعلى إثرها انخفضت الرؤية الأفقية على الطرق حيث وصلت الرؤية الأفقية في برج العرب الى 1800 متر، والإسكندرية 5000 متر، و 6000 متر في القاهرة، على إثر العاصفة الرملية المثارة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وأصحاب الأمراض المزمنة، بارتداء الكمامات أثناء الخروج نتيجة العاصفة الرملية المثارة،

ارتفاع درجة حرارة الجو

وشهدت حالة الطقس، اليوم الخميس، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة الكبرى على القاهرة 32 درجة مئوية في فترة النهار، وفي محافظات جنوب الصعيد وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة، ويزيد التعرض لأشعة الشمس خلال فترات النهار من زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات، لتتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وتمتد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في جميع المحافظات واستمرار نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة في 6 محافظات.