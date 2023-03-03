مصطفى شعبان وأمير كرارة يدليان بصوتيهما وظهور أسد في انتخابات «الممثلين»

تجرى الآن وعلى مدار اليوم انتخابات نقابة المهن التمثيلية، بنادي النقابة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور للإدلاء بأصواتهم، منهم الفنان أمير كرارة ومصطفى شعبان على الحضور منذ قليل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

الفنانون يتوافدون على انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وكان قد وصل منذ قليل أيضا أحمد السقا وأيتن عامر وسوسن بدر وغادة عادل وروجينا وريهام عبد الغفور وآخرين.

«شبل» في الانتخابات

وخلال الانتخابات فوجئ أعضاء نقابة المهن التمثيلية بوجود أسد «شبل» في الانتخابات وجاء أحد الحضور حاملا الشبل على يديه، والتقط مع الفنان أشرف زكي، المرشح على مقعد نقيب الممثلين، عددا من الصور التي بدا فيها زكي غير خائف من الشبل.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الحالي، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي من انتخابات النقابة، في الساعات الأخيرة.

وتجرى الانتخابات اليوم من الثامنة صباحًا حتى العصر على 6 مقاعد من الأعضاء مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا الدكتور أشرف زكي.