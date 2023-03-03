كيفية حصول العاملين بالقطاع الخاص على قرض بمليون جنيه من «التعمير والإسكان»

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، باقة من التمويلات المختلفة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

ويقدم بنك التعمير والإسكان للعاملين بالقطاع الخاص، قرضا شخصيا بدون ضامن، يصل إلى مليون جنيه.

وترصد «الوطن» تفاصيل وشروط الحصول على قرض شخصي للعاملين باقطاع الخاص، من بنك التعمير والإسكان.

مميزات برنامج تمويل العاملين بالقطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان

- قرض شخصي حتى مليون جنيه مصري في حالة تحويل الراتب، أو 500 ألف جنيه مصري في حالة عدم تحويل الراتب.

- التمويل بدون ضامن.

- سعر عائد مميز.

- تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.

- مرونة فى فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر و120 شهرا في حالة تحويل الراتب، أو 60 شهرا في حالة عدم تحويل الراتب.

- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً وألا يزيد عن 60 عاماً في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- بيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر.