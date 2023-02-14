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زينة لـ إسعاد يونس: إيناس الدغيدي سمتني قوت القلوب.. وعمرو دياب قالي سيبك منها

كتب:

محمد عزالدين
06:45 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
زينة

زينة

كشفت الفنانة زينة عن اسمها الحقيقي، قائلة إن اسمها هو وسام رضا، وحينما قابلت المخرجة إيناس الدغيدي في تصوير فيلم أخبرتها الأخيرة أن اسمها الفني سيكون قوت القلوب.

عمرو دياب اختار اسمي الفني

وأضافت الفنانة زينة خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، «قابلت وقتها المطرب عمرو دياب، وأخبرته بحكم صداقتنا بما ترغب فيه إيناس الدغيدي، فقالي سيبك منها، واختار لي اسم زينة قالي حلو على اسم مراتي».

وأوضحت أنها تمارس لعبة كرة القدم منذ الصغر منذ أن كانت بسن 5 سنوات، خاصة أن والدها كان لاعباً في نادي الزمالك، ولكنه قرر الابتعاد عن كرة القدم بعد التحاقه بمعهد الطيران.

بيكاتا على طريقة زينة

وقررت زينة إعداد «بيكاتا» على الهواء مباشرة، كاشفة بأنها لا تحب وضع الزيت على الطعام وتفضل استبدالها بالزبدة، متابعة: «عايشة حياتي بمناخيري، أحب بمناخيري وأكره بمناخيري، وأسلم على الناس بمناخيري.. بشم الناس».

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