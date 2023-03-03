4 أشخاص يقتلون شابا ويلقون جثته من أعلى عقار لخلافات مالية بالقاهرة

أنهى 4 أشخاص حياة شاب بإصابته بطعنتين في الصدر والبطن ثم ألقوا الجثة من أعلى عقار بمنطقة دار السلام في القاهرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحتص تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات للمجني عليه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

المجني عليه تلقى طعنتين

تلقى مأمور قسم شرطة دارالسلام بلاغا بسقوط شاب من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثورعلى جثة شاب يدعى «محمد م»، 18 عاما، وبالفحص تبين إصابته بطعنتين في أسفل الإبط والصدر، كما تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

4 متهمين وراء الجريمة

وكشفت التحريات أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.