مسجل خطر يقتل صاحب مخبز ويصيب نجله لمحاولتهما منعه من بيع المخدرات بالقاهرة

أنهى مسجل خطر حياة صاحب مخبز طعنا بالسكين، وأصاب ابنه بسبب منعه من بيع المخدرات في الشارع، وجرى نقل الابن المصاب للمستشفى، ونُقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليهما لسماع أقوالهما حول الواقعة وملابساتها.

مقتل صاحب مخبز وإصابة ابنه

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول صاحب مخبز ونجله مصابين بطعنات نافذة ووفاة الأول متأثرا بإصابته، وبالانتقال تبين العثور على شاب 18 عاما، مصابا بجرح نافذ في الصدر، وجار إجراء الإسعافات له لإنقاذ حياته، كما تم العثور على جثة والده «م ي»، في العقد الخامس من العمر، صاحب مخبز، وبالفحص تبين أنه مصاب بطعنة نافذة في الصدر من سلاح أبيض «سنجة» وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تاجر مخدرات وراء الجريمة

وكشفت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة تاجر مخدرات «مسجل خطر» بسبب قيام المجني عليه ونجلة من منعه الوقوف في الشارع لبيع المخدرات ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وجار العرض علي النيابة العامة

الرأي القانوني

قال الخبير القانوني محمد صلاح المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن المتهم ارتكب جريمتين، وهما القتل العمد والشروع في القتل، وهما يعاقب عليهما القانون بالسجن المشدد للجريمة الأولى والتي قد تصل فيها العقوبة من السجن 15 سنة وقد تصل للإعدام بسبب اقترانها بجريمة أخرى وهي الشروع في القتل.