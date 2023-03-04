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تفاصيل الملتقى التوظيفي لطلاب الصيدلة بجامعة طنطا.. ينطلق 8 مارس

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:53 ص | السبت 04 مارس 2023
طلاب الصيادلة

طلاب الصيادلة

تستضيف كلية الصيدلة بجامعة طنطا الملتقى العلمي والتوظيفي 22 والذي يعد أكبر حدث علمي يجمع طلاب الصيدلة على مستوى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

يقام المؤتمر برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتورة سحر الحجار، عميد كلية الصيدلة، جامعة طنطا،  والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، ويعقد على مدار 4 أيام اعتبارا من 8 وحتى 11 مارس الجاري.

أهداف المؤتمر 

وقال «ذكي» أن هدف المؤتمر هي مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمجال الصيدلي وتأهيل الطلاب إلى سوق العمل ويتم منح المشاركين بالمؤتمر شهادات معتمدة من: «منظمة اليونسيف، وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعة طنطا وهيئة الدواء المصرية وأكاديمية ابن سينا ومنصو كابيتال ويومامي».

محاضرات وورش عمل

من جانبها قالت الدكتورة سحر الحجار، عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، إنه خلال المؤتمر يتلقى المشاركون العديد من المحاضرات العلمية والتعليمية وورش العمل وعقد المسابقات ومنح الفائزين بها تدريبا صيفيا في الشركات الراعية، وبعض الجوائز الأخرى ويحضره أكثر من 25 شركة أدوية مصرية و«مالتي ناشونال».

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