جدول امتحانات فبراير للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري بالسويس.. تبدأ 9 مارس

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، جدول ومواعيد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي لشهر فبراير للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الإدارة خلال بيان لها، جدول الامتحانات لمختلف المواد، منوهة أنه سيتم إجراء الامتحانات للطلبة بمختلف المعاهد الأزهرية بداية من الخميس 9 مارس، دون تعطيل لليوم الدراسي، على أن تكون الامتحانات فيما تم تدريسه للطلاب خلال شهر فبراير فقط.

جدول الامتحان شهر فبراير للصفين الرابع والخامس

وجاء جدول الصفين الرابع والخامس كالتالي:

الخميس 9 مارس: القرأن الكريم - التربية الإسلامية

الأحد 12 مارس: اللغة العربية والخط والإملاء - المهارات المهنية

الاثنين 13 مارس: الدراسات الاجتماعية - العلوم

الثلاثاء 14 مارس: الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 15 مارس: اللغة الإنجليزية - المستوى الرفيع بالنسبة للمعاهد النموذجية والخاصة.

تعليمات المنطقة الأزهرية

وأعلنت المنطقة الأزهرية بالسويس عن التعليمات الخاصة بامتحانات شهر فبراير، موضحة أنه يتم وضع الأسئلة عن طريق معلم المادة، ويتم اعتمادها من مشرف المادة بالمعهد، ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيعها على التلاميذ.

أوضحت أن أسئلة المواد متنوعة بين (صل - أكمل - تخير - ضع علامة صح وخطأ) وتكون متدرجة.