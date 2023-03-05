مسلسلات الخلافات الزوجية في رمضان 2023.. من علاقة مشروعة إلى ضرب نار

تظهر قضية الخلافات الزوجية على رأس عدد من المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2023 في ظل رغبة الجميع بتقديم عمل درامي مميز يخطف الأنظار في الشهر الكريم.

واحد من هذه الأعمال هو مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي وهو يتطرق إلى مشاكل الزوج فى سن معينة من العمر بعد مرور سنوات من الزواج ومروره بأزمة منتصف العمر وتناول كثير من الخلافات الزوجية.

مسلسل مذكرات زوج

يجسد الفنان طارق لطفي شخصية رجل مراقب في المطار وهو متزوج من الفنانة عائشة بن أحمد منذ 16 عاما وتنشأ بينهما خلافات زوجية وملل وروتين الحياة ويشارك في العمل أيضا خالد الصاوي وعمر الشناوى وغيرهم وهو من تأليف أحمد بهدت وإخراج تامر نادي..

مسلسل علاقة مشروعة

هناك أيضا مسلسل علاقة مشروعة الذي يقدمه الفنان ياسر جلال ويتطرق إلى الخلافات الزوجية من خلال الشخصية التي يجسدها وهو رجل أعمال ومتزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة هادئة، ولكن بسبب حدث تتحول هذه الحياة الهادئة بين ياسر جلال ومي عمر إلى خلافات كبيرة تنتهي بالزواج الثاني والعنف ضد المرأة.

يشارك في العمل داليا مصطفى ومراد مكرم وغيرهم وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوى الجزء السابع بطولة أحمد مكي بعد نجاحه العام الماضي ويتطرق الأمر إلى الخلافات الزوجية ولكن بطريقة كوميديا من خلال علاقة الثنائي الكبير أوي الذي يجسده مكي ومربوحة «رحمة أحمد».

ويشارك فى الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي كل من أحمد مكي ومحمد سلام ومصطفى غريب ورحمة أحمد وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الذي يقدمه الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ويتطرق إلى الخلافات الزوجية بين الزوجين حيث أن الثنائي سيتزوجان خلال أحداث المسلسل ولكن ستقع بينهما خلافات تؤدي إلى الانفصال.

ويشارك في مسلسل ضرب نار عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد وانتصار وسهير المرشدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.