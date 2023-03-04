غرف التجارة الليبية: مصر شهدت نهضة عمرانية ضخمة خلال السنوات الأخيرة

قال محمد الرعيض، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، إن هناك نهضة عمرانية ضخمة قامت بها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف «الرعيض»، في كلمته خلال الجلسة الأولى من ملتقى الأعمال الثالث «مصر وليبيا» المنعقد اليوم السبت، أن هناك فرص عمل كبيرة في ليبيا حاليا، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات مع دول أوروبية لعمل شركات كبرى لديها ببني غازي، «ندعو المصريين للعمل معنا».

وأشار إلى عمل ليبيا على خطة لإعادة الإعمار، وبالتالي الفرصة متاحة للاستثمارات وانتقال العمالة إليها، معددا مزايا بلاده كونها بوابة أفريقيا وعدد سكانها 7 ملايين بمساحات واسعة للشواطىء وكذلك مساحات واسعة للأراضي وثروات.

ضرورة تشكيل وفد من مجتمع الأعمال

واستطرد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، «نرجو تسهيل الإجراءات من الجانب المصري لرجال الأعمال، وندعو لتشكيل وفد من مجتمع الأعمال تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة لزيارة ليبيا»، مؤكدا أن المناخ حاليا مناسب للاستثمارات المتبادلة.

حجم التبادل التجاري

ومن جانبه، قال الوزير التجاري المفوض عمرو هزاع، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التمويل، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا سجل 890 مليون دولار خلال عام2021، موضحا أنه «أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه»، ومصر تستورد أجهزة واثاث وتصدر حاصلات زراعية.

وأضاف «هزاع»، خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى، أن الملتقيات فرصة لتنسيق العمل المشترك وتهيئة فرصة للقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين وتنمية قاطرة الأعمال.

ودعا «هزاع» إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ودخولها في علاقات جادة، خاصة في ظل استقرار الأمن بالجانب الليبي واستغلال الفرصة السانحة.

فيما استهل صالح خطاب الساعدي، القنصل العام الليبي بالإسكندرية، كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكدا على نجاح الاستثمار الزراعي والصناعي بالبلدين ورغبتهما المشتركة في تحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وتابع، «لمسنا في المحفل الكريم روح التعاون لإنجاح وتعزيز الملتقى وتحقيق الأهداف المنشودة»، مثنيا على جهود الغرفة الليبية والمصرية أيضا وتقديم الشكر للغرفة بالجيزة على تنظيم الملتقى، الداعي إلى إضفاء عمق استراتيجي للعلاقات التجارية بين البلدين.

التكامل بين الدولتين

وبدوره، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن التكامل بين الدولتين الشقيقتين منذ القدم، وأن هناك ترابط أواصر الصلة والدم بين الشعبين، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل التشابه والطباع ووحدة التاريخ والدين والمصير والتحديات والأزمات، وكذلك سبل مواجهتها وتشارك الآمال والطموحات بين مصر وليبيا عمقت علاقات البلدين.

كما أكد أن تحديات الاضطرابات العالمية والأحداث الداخلية خلال السنوات الماضية عمقت روابط الدولتين وساهمت في تخطي التحديات، وقال إن مصر تشهد نهضة حضارية وتنموية شاملة في إطار خطة الدولة 2030 في ظل القيادة السياسية وإنجازات بمختلف القطاعات ونهضة شاملة ومشروعات تنموية بالجيزة وقطاع الاستثمار.

وأشار إلى أن المحافظة تحتل المركز الثاني بعد القاهرة من حيث القوة البشرية بتعداد سكان 9,5 مليون نسمة أغلبهم من الشباب والذين يمثلون قوة عمل، لافتا إلى أن هناك مناطق صناعية واستثمارية بالمحافظة ومساحات من الأراضي مناسبة لمشروعات السياحة والصناعة بشبكة طرق تسهل الوصول للموانىء وتسهل عمليات الانتقال منها وإليها.

وأوضح أن هناك مشروعات جديدة تعمل عليها الدولة لمزيد من التحديث للبنية التحتية وشبكة الطرق للمحافظة، واستعداد لدى أجهزة المحافظة لتقديم يد العون والتنسيق مع أجهزة الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين واستقبال المقترحات ودراستها.