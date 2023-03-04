طلاء واجهات العقارات التراثية في مصر الجديدة.. «صور»

بدأ حي مصر الجديدة بقيادة اللواء حسام لبيب، رئيس الحي، تنفيذ خطة طلاء واجهات العقارات التراثية بشوارع الحي، في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني.

وجار حاليا طلاء واجهات العقارات بشارع إبراهيم اللقاني وتتم الأعمال تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالحي لتطوير مصر الجديدة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعمران بالقاهرة.

حملة نظافة بشوارع مصر الجديدة

من ناحية أخرى، واصل حي مصر الجديدة حملة النظافة ورفع المخلفات في إطار توجيهات محافظ القاهرة بالارتقاء بمنظومة النظافة، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي بالحي والعمل على تجريد ورفع المخلفات وتفريغ ورفع المخلفات وقص وتهذيب الأشجار والكنس الآلي والغسيل بشوارع صلاح الدين ومربع السخاوى، والإسحاقي، والأسيوطي، وميدان الإسماعيلية، وجسر السويس، والأندلس، والحجاز، ونهرو، وشهاب الدين خفاجة، والمقريزي، والآثري بن نافع، والخليفة المأمون، والميريلاند، والاستاد البحري، وخلف عمارات العبور، وأسفل كوبري الجلاء، وشارع السباق، وحديقة الأهرام، وحديقة غرناطة.