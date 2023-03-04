مركز المنارة الأسقفية يشترك في مهرجان التفوق الإرشادي

اشتركت مدرسة المنارة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة بمنوف، التابعة للكنيسة الأسقفية في مهرجان التفوق الإرشادي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وتوجيه عام التربية الرياضية الكشفية، وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة في شبين الكوم.

فقرات وعروض فنية وموسيقية

من جانبها، قالت جانيت شمعي مديرة المركز: «قدم الأطفال العديد من الفقرات والعروض الفنية والموسيقية التي تهدف إلى رعاية وتطوير قدرات الأطفال ذوي الهمم، كما أشاد جميع الحضور بنشاط الأطفال مما بعث الفرحة والسعادة في نفوسهم لتحقيقهم إنجازا رائعا مثل هذا.

وأوضحت جانيت، أن مركز المنارة يسعى لممارسة الطفل للرياضة والفن، والعمل على تنفيذ أنشطة تدعم نفسيتهم وتعطيهم الثقة في أنفسهم حتى يكونوا قابلين للتعلم.

تقديم برامج تربوية للأطفال

وتعمل مدرسة المنارة للأطفال ذوي الاحتياجات على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوي الإعاقة بمدينة منوف وما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.

مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، تابع لقطاع التعليم بالكنيسة الأسقفية، ففي عام 2003م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمي في وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف.