مدير «القاهرة للدراسات السياسية» لإيمان الحصري: قرارات الرئيس تستهدف زيادة الدخل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس الخميس، ومنها زيادة الحد الأدنى للمرتبات، ستخدم 2.5 إلى 3 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة المصرية.

الهدف من هذه الزيادات

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، أنّ الهدف من هذه الزيادات، زيادة معدل الدخل الخاص بالموظفين والعاملين بالدولة كي يكون هناك مواجهة للتضخم وزيادة الأسعار بسبب الأزمة العالمية.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية: «الزيادة في الدخل على مستوى القطاعات المختلفة تستهدف الزيادات الموجودة في أسعار السلع والخدمات المقدمة في الدولة المصرية».

إلى ذلك، قالت الإعلامية إيمان الحصري: «القرارات شملت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول إبريل، وبالتالي فإن هذه القرارات تهم شريحة كبيرة من المستفيدين».