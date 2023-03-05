كم يخصم من رصيد شحن العداد مسبوق الدفع كل شهر؟.. الكهرباء تجيب

يتساءل الكثيرون من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع، والتي تُشحن بواسطة الكروت للقطاع المنزلي سواء كانت كودية أو ذكية، عن المبالغ المالية التي تُخصم من قيمة الرصيد الذي يُشحن بالعداد.

قيمة المبالغ المخصومة من الرصيد عند الشحن

وكشف قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» في قطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الرسوم والمبالغ المالية التي تُخصم من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلي وهي كالتالي:

أولا: خصم قيمة فرق الاستهلاك

وأشار قسم الاشتراكات إلى أن خصم قيمة فرق الاستهلاك عبارة تكون كالتالي:

- خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود في العداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

- خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- خصم 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

ثانيا: خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد

وقال قسم الاشتراكات، إنه يتم حساب خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «جنيه».

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «2 جنيه».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «6 جنيهات».

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «11 جنيها».

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «15 جنيها».

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات «25 جنيها».

- الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات «40 جنيها».

- المقروء صفر «9 جنيهات».