فوائد صلاة التراويح في شهر رمضان.. «دار الإفتاء» توضح

يحرص الكثيرون على أداء صلاة التراويح في شهر رمضان، لما لها من فوائد كثيرة، وذكرت دار الإفتاء، فوائد صلاة التراويح، مؤكدة أنها تساعد الذاكرة على حفظ آيات القرآن الكريم دون تعثر أو وقوع خطأ، نتيجة كثرة الاستماع للقرآن، كما أن التلاوة القرآنية لها أثر كبير على نفس الإنسان، وتؤدي إلى الهدوء والسكينة، مشيرة إلى أن من فوائد صلاة التراويح، الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم يؤدي إلى هدوء النفس.

فوائد صلاة التراويح

وذكرت دار الإفتاء في فوائد صلاة التراويح، أن التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح، لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

فوائد صلاة التراويح في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء، في توضيح فوائد صلاة التراويح، أنها هي قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، كما اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.

وذكرت دار الإفتاء في فوائد صلاة التراويح: «أنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري، قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: فَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.