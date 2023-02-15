ضبط 415 طن سلع غذائية وتحرير 2778 محضرا تموينيا بالجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، لتكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق، لرصد أية مخالفات أو حالات تداول لسلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالإشتراك مع مباحث التموين، بشأن المحاضر والمخالفات التموينية التي جرى ضبطها خلال شهر.

تحرير 2778 محضرا تموينيا

وأوضح محافظ الجيزة، أن الجهود أسفرت عن تحرير مديرية التموين 2778 محضرا تموينيا بأحياء ومراكز ومدن المحافظة في مجالات المخابز البلدية ومحطات البنزين والبوتاجاز والبداليين التموينين والأسواق؛ إذ ضمت المخالفات نقص في الأوزان وعدم الالتزام بالمواصفات وبيع بأزيد من السعر المقرر أو امتناع عن البيع وحجب السلع، بإجمالي مضبوطات أكثر من 415 طن سلع ومواد غذائية.

وجاءت أبرز القضايا التموينية التي جرى ضبطها، 25 طن سكر بمصنع تعبئة لتقليده علامة تجارية وتخزينة وحجب البيع، بالإضافة إلى ضبط منخل دقيق لتخزينه طن ونصف دقيق مجهول المصدر ومنشأة غير مرخصة لتجميع الكراسي، بحوزتها 1700 قطعة إكسسوار تجميع مجهولة المصدر، وأخرى لإنتاج مواسير بلاستيك كهرباء بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى 227 طن دقيق بلدي مدعم و أرز وفول وعدس أعلاف.

وفي حي بولاق الدكرور، جرى ضبط سيارة محملة بطن ونصف سكر تمويني مدعم، وكميات من الزيوت مجهولة المصدر في مطاعم.

وجرى ضبط مخزن دقيق بدون ترخيص، لتخزينه 8 أطنان مجهولة المصدر، و41 طن بذور تقاوى لمحاصيل زراعية بأحد المنشآت غير المرخصة ومجهولة المصدر، في مركز ومدينة كرداسة.

ضبط 6.5 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبزين مخالفين

كما جرى ضبط 6.5 طن دقيق بلدي مدعم بمخابز داخل مخبزين مخالفين بمدينة الجيزة وأكتوبر، قبل إعادة تدويرها بالمخالفة.

وفيما يتعلق بقضايا الغش بمواد البناء، جرى ضبط شونة لتخزينها كمية قدرها 5.5 طن مواد أسمنتية بدون تواريخ صلاحية، و5.5 طن كربونات كالسيوم مستخدمة في مواد الدهان بمنشأة القناطر، إلى جانب ضبط 50 طن سلع غذائية يجرى حجب بيعها وتخزينها ودقيق بلدي مدعم.

وبنطاق أوسيم جرى التحفظ على 10 أطنان سكر، و7 أطنان أرز، و575 كرتونة زيت، و11.5 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، بغرض حجب بيعهم وتخزينهم للتلاعب في الأسعار.

وفى مركزي العياط والصف، جرى ضبط 15 طن سكر ودقيق بلدي مدعم داخل منشآت غير مرخصة تخزن تلك السلع وتحجب بيعها للجمهور، بالإضافة إلى ضبط 2.2 طن دقيق بلدي مدعم داخل منشآت مخالفة بالعمرانية، و385 بطاقة تموينية بأطفيح.