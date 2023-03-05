كل ما تود معرفته عن خطة تطوير النقل العام بالقاهرة والإسكندرية 

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إطلاق خطة متكاملة لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، إذ تناولت عدة محاور، منها رفع كفاءة الأتوبيسات داخليًّا وخارجيًّا، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، ودخول أتوبيسات جديدة الخدمة.

تعديل 2262 أتوبيسا

أضاف المركز في تقرير له، أنه يتم تعديل 2262 أتوبيسا تابعا للهيئتين، منها 1962 أتوبيسا يتبع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، و300 لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وذلك في إطار تنفيذ تطوير منظومة النقل الجماعي، من خلال هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والتوسع في استخدام الأتوبيسات صديقة البيئة.

نظام الدفع الإلكتروني

وأكد المركز في التقرير، ترشيد استهلاك السولار، وأيضًا زيادة موارد الهيئة عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، لإحكام الرقابة على التذاكر وزيادة إيرادات التذاكر، وإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي بجراجات الهيئتين بالتنسيق مع شركة كارجاس، وإتاحتها للجمهور، وتأجير عدد من الأتوبيسات لبعض الجهات الحكومية وبعض الأراضي غير المستغلة التابعة للهيئتين، وغيرها من المحاور التي تؤدي لزيادة موارد الهيئتين لتحقيق إيراد إضافي للهيئتين.

رفع الكفاءة الفنية للورش

كما تشتمل الخطة على رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي ودخول أتوبيسات جديدة الخدمة، وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونياً وزيادة موارد الهيئة من خلال منظومة إعلانية على الأماكطن التابعة، والتصرف في المخزون الراكد والخردة ورفع الكفاءة الفنية للورش والعاملين بالتدريب بصفة مستمرة، فضلاً عن استحداث خطوط جديدة وتحسين مستوى الخدمة باستخدام خاصية التتبع والواي فاي وأن تكون الهيئتان صديقتين للبيئة.