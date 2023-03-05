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«الأرصاد» لقناة الحياة: 10 درجات انخفاضًا في درجات الحرارة غدا

كتب:

شريف سليمان
07:34 م | الأحد 05 مارس 2023
الأرصاد

الأرصاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت موجة حارة في الأيام القليلة الماضية، لكنها سرعان ما تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة.

الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «يجب ألا نخفف الملابس لأن الارتفاع  في درجات الحرارة مؤقت، وتنخفض العظمى بداية من الغد 10 درجات مقارنة باليوم، وستكون على القاهرة الكبرى 23 درجة غدا مقابل بـ33 اليوم».

ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد

وتابع: «ستكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد مرتفعة بعض الشيء، تقدر العظمى هناك بـ31 درجة، وستعاود الشبورة المائية الظهور في ظل انخفاض درجات الحرارة الصغرى، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية».

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