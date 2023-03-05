انخفاض أسعار الخضر والفاكهة.. و«الغرف»: الطماطم بـ4 جنيهات والبطاطس بـ4.5

تشهد الأسواق المصرية استقرارا في أسعار الخضروات والفاكهة مع تراجع أنواع معينة وإقبال المواطنين الدائم على الشراء والذي يزداد الفترة الحالية والمقبلة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

استقرار وانخفاض أسعار أنواع معينة من الخضروات والفاكهة

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة سوق العبور قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن هناك أنواعا عديدة من الخضروات والفاكهة تشهد استقرارا في الأسعار وأنواعا أخرى انخفضت في ظل الإقبال المستمر من المواطنين على الشراء.

وقال إبراهيم البنا، عضو مجلس أمناء سوق العبور، إن الأسواق غنية ومتوفر بها كل أنواع الخضروات والفاكهة التي تشهد استقرارا ملحوظا في الأسعار مع تزايد إقبال ربات البيوت على شراء أنواع معينة من الخضروات لتجهيزها وتخزينها استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف البنا أن هناك أنواعا معينة من الخضروات انخفضت سعرها من جنيه إلى اثنين، ومن المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار الفترة الحالية وخلال شهر رمضان أيضا.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

واستعرض حاتم نجيب، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أسعار اليوم:

تتراوح الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 4,5 و7 جنيهات.

البصل من 9 إلى 16 جنيهًا.

كوسة من 3,5 إلى 6,5 جنيه.

فاصوليا من 18 إلى 24 جنيهًا.

فلفل رومي بلدي من 10 إلى 12 جنيها.

خيار بلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات.

البطاطا من 3 إلى 5 جنيهات.

فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات.

وتتراوح أسعار البرتقال البلدي من 3 إلى 5 والسكري من 4 إلى 6 جنيهات.

اليوسفي من 5 إلى 11 جنيهًا.

ليمون بلدي وجوافة من 6 إلى 12 جنيهًا.

رمان من 8 إلى 18 جنيهًا.

الفراولة من 9 إلى 15 جنيهًا.