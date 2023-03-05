«الأرصاد»: اليوم آخر العاصفة الترابية.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون آخر العاصفة الترابية التي ضربت مناطق من البلاد، مضيفة أن الرؤية الأفقية ستبدأ تتضح من الغد بعد زوال العاصفة الترابية.

شبورة مائية على الطرق في الفترة الصباحية

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شبورة مائية على الطرق في الفترة الصباحية، مطالبة بعدم التسرع في تخفيف الملابس.

أيضا، فقد كشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر حاليا، موضحة أن درجة الحرارة بلغت ذروتها اليوم 34 درجة، وتنخفض غدًا بمعدل 10 درجات.

استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وتابعت يستمر انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وتتراوح بين 22 و23 درجة، وتستمر التقلبات الجوية، موضحة أن الأجواء الشتوية مستمرة.