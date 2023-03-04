أسعار الفراخ والبط والكتاكيت في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم في أسواق القليوبية استقرارا نسبيا، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها، واتحاد منتجي الدواجن، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 70 و71 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

- الفراخ البيضاء الكيلو 70 و71 جنيها

- الفراخ الساسو الكيلو من 109 و110 حنيهات

- لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 و99 جنيها

- الفراخ الأمهات أبيض الكيلو من 64 و65 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم في القليوبية

وبلغت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن كالتالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 21 جنيها

- كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها

- كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيها

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.5 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار البط اليوم في القليوبية

وتضمنت أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم سعر كيلو لحوم البط بأنواعه والذي شهد استقرارا في السعر وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

- بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

- بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

- بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، أن اسعار الكتكوت الرومي كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات

أسعار البيض اليوم

بينما جاءت أسعار البيض اليوم كالتالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 97 جنيها

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها

بيض بلدي طبق 30 بيضة 102 جنيها.