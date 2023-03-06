فتح باب التقدم لوظائف أكاديمية وإدارية وفنية بجامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، إتاحة فرص التقدم لشغل وظائف أكاديمية وإدارية وفنية بها، وذلك للعام الدراسي 2023-2024 بطريق التعاقد السنوي مع ذوي الكفاءة والخبرة المطلوبة لشغل تلك الوظائف، بنظام الندب الكلي والجزئي من شاغلي هذه الوظائف في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في عدد من التخصصات.

وأوضحت جامعة المنصورة الجدية، في بيان صحفي، أن التقديم طبقاً للضوابط والشروط والمعايير المعلنة على البوابة الالكترونية للجامعة على شبكة الانترنت، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 13 مارس 2023، وعلى الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف التقدم عبر الموقع الالكتروني التالي: https://www.nmu.edu.eg.

الوظائف الأكاديمية في جامعة المنصورة الجديدة

وتسعى جامعة المنصورة الجديدة لاختيار أعضاء هيئة تدريس (أساتذة، وأساتذة مساعدين، ومدرسين)، وأعضاء هيئة معاونة (معيدين – مدرسين مساعدين)، من ذوي الكفاءة، والقدرة على التجاوب مع التقدم العلمي العالمي، والمشاركة في جذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعة، ويتمتعون بصلات وثيقة مع جامعات متميزة داخل مصر وخارجها، وذلك وفقا للمؤهلات والشروط والمعايير والضوابط التي تحددها الجامعة لشغل تلك الوظائف.

شروط شغل الوظائف

وذكرت الجامعة، أنه يجب أن يكون المتقدم مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ويشترط، بشكل عام، في المتقدم ما يلي:

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف لديها.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة وبصفة خاصة اختبارات إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، واختبار قياس مدى اجادة اللغة الإنجليزية (يجب الحصول على درجة 70% على الأقل من الاختبار التحريري الذي ستجريه الجامعة).

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب للوظيفة المطلوبة، مع توافر 5 سنوات من الخبرة المتطلبة على الأقل لكل مسمى وظيفي من الوظائف المعلن عنها.

- أن يتوفر في المتقدم شروط اللياقة الصحية المتطلبة في الوظيفة المعلن عنها.

- اجتياز المقابلة الشخصية.