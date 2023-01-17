باقٍ أيام على انتهاء موعد الشراء.. كل ما تريد معرفته عن شهادة الـ25%

أقل من أسبوعين، المدة المتبقية أمام أصحاب المدخرات الذين يعتزمون شراء الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 25% لشهادات العائد السنوي، و22.5% لشهادات العائد الشهري.

الفرصة لا تزال سانحة أمام المدخرين

لا تزال الفرصة سانحة أمام كل الراغبين لشراء الشهادات حتى نهاية الشهر الجاري، إذ صرّح محمد الأتربي رئيس بنك مصر في بيان أمس، أن الشهادات أدت الغرض المطروحة من أجله، وهو جذب السيولة المحلية بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والحد من الضغط على الأسعار.

بيان بنك مصر أتبعه بيان آخر، أعلن أن حصيلة بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد اقتربت من 200 مليار جنيه، وقال إنه يدرس إيقاف إتاحة الشهادة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.

وفي السطور التالية نرصد عدة نقاط بشأن الشهادات وطرق شرائها قبل انتهاء موعد طرحها:

- شراء الشهادة من البنك الأهلي المصري أو بنك مصر يجب ألا يقل حده الأدنى عن ألف جنيه مصري، ومضاعفاته.

- العائد على الشهادة يصل إلى 25% بالنسبة لسعر العائد السنوي الثابت، ويبلغ 22.5% عند صرفه شهريًا.

- من غير المتاح أن يجرى كسر الشهادات قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الاكتتاب، لكن بعد تلك الفترة يمكن كسرها مقابل خصم قيمة معينة يتم احتسابها من جانب البنك.

- هناك عدة طرق أمام المدخرين لشراء الشهادة، منها الطريقة التقليدية عبر الذهاب إلى فرع البنك وفتح حساب، حال لم يكن المشترى لديه حساب بنكي، لكن الطريقة الأسهل والأفضل هي الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للبنك، أو عن طريق الهاتف.

- إذا كنت ترغب في سيولة نقدية فورية وترغب في شراء الشهادة بالوقت ذاته، فيمكنك الاقتراض بموجبها، حيث توفر البنوك نحو 90% من قيمة الشهادة كقرض بضمانها.