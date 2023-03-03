مركز تكنولوجيا الإشعاع يستقبل زيارة علمية لطلبة الكيمياء بجامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة سحر إسماعيل، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، والدكتورة غادة عادل رئيس قسم البحوث الإشعاعية لكيمياء البوليمرات بالمركز، وفداً من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الفرقة الثالثة بقسم الكيمياء بكلية التربية بجامعة عين شمس وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئة الطاقة الذرية وجامعة عين شمس للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في 15 يناير 2023.

طرق تحضير البوليمرات باستخدام تقنيات الإشعاع ومميزاتها

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، قيام الدكتورة غادة عادل بتقديم عرض عن أنشطة القسم والتي تشمل طرق تحضير البوليمرات باستخدام تقنيات الإشعاع ومميزاتها، كيفية دراسة خواص البوليمرات بالطرق التقنية، الخواص الميكانيكية للبوليمرات، وختاماً التطبيقات المختلفة للبوليمرات في المجالات المختلفة.

زيارة وحدة التشعيع الجامي

وشرحت الدكتورة نهى دغيدي، الأستاذ المساعد بقسم كيمياء البوليمرات، الأجهزة والتقنيات المستخدمة في دراسة خواص البوليمرات.

وزار الطلبة وحدة التشعيع الجامي ووحدة تشعيع الحزم الإلكترونية والمعامل المركزية.

ويجدر الإشارة بأن قسم الكيمياء بكلية التربية بجامعة عين شمس يهدف إلى إعداد وتخريج معلمي الكيمياء وكذلك معلمي العلوم المتكاملة لتدريس علم الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية وكذلك لطلاب المرحلة الأساسية «الابتدائي والإعدادي».

تأهيل الطلبة لسوق العمل في المجالات العلمية المختلفة

صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، بأن هذه الزيارة العلمية تأتي تنفيذاً لبروتوكول التعاون مع جامعة عين شمس لتأهيل الطلبة لسوق العمل في المجالات العلمية المختلفة، وأن هذه الزيارة لطلبة كلية التربية تركز على تأهيل الخريجين وتعريفهم بالأنشطة المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.