برنامج دمج أبناء سيناء: خطط التنمية تشمل كل القطاعات وفق احتياجات المواطن

قال الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إن الرئيس السيسي أرسل بعض الرسائل المهمة خلال تفقده أعمال التطوير على أرض سيناء منذ أيام، أبرزها أن التنمية بسيناء تتحقق بفضل الله وبمشاركة كل الجهات المعنية بالتنمية، وهي رسالة تؤكد أن التنمية بسيناء غير قاصرة على قطاع معين.

تنمية بكافة القطاعات بسيناء

واضاف عبد العال في حوار مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن التنمية بسيناء شملت العديد من القطاعات كالبنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والزراعة، مشيرًا إلى أن برنامج «دمج أبناء سيناء»، جاء بعد تكليف رئاسي من القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في سيناء، وبموجب هذا التكليف أعطى وزير الزراعة تعليماته لمركز بحوث الصحراء باعتبارها الجهة البحثية العاملة في مجال التنمية الزراعية المستدامة في مجال الأراضي الصحراوية وبالأخص شبه جزيرة سيناء.

التعرف على احتياجات المواطنين بسيناء

وأوضح رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة أن إدارة مركز بحوث الصحراء وجهت بتشكيل فرق بحثية من شباب الباحثين والباحثات للنزول لأرض الواقع للتعرف على احتياجات الأهالي الفعلية، كون أي برنامج تنموي ناج لابد وأن يبنى على أساس احتياجات الناس الفعلية.

وتابع عبد العال، أن العمل بدأ بأغسطس 2021 بالتعرف على احتياجات المواطنين بوسط سيناء وترجمة هذه الاحتياجات إلى أولويات وفق خطة زمنية محددة يتم تنفيذ كل مراحلها وفق مواعيد محددة، مؤكدًا أن مصطلح دمج يقصد به مشاركة أهالي سيناء في كافة مراحل تحقيق البرنامج.