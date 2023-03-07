وزير الخارجية الصيني: نضع مصالح العالم في اعتباراتنا.. ونساهم في تقدم البشرية

أكد وزير الخارجية الصيني، تشين قانج، أنّ بلاده ستضع في اعتبارها دائما مصالح العالم، وستشارك بنشاط في الحوكمة العالمية، وستساهم بشكل أكبر في السلام والتنمية العالميين وفي التقدم البشري.

وقال تشين، في مؤتمر صحفي اليوم، إنّه يجب تعزيز الحوكمة العالمية وفقا للقانون ومبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشار وزير الخارجية الصينية إلى ضرورة التمسك بالإنصاف والعدالة ورفض الهيمنة والمصالح الأنانية،، مشددا على ضرورة الدفاع عن التضامن والتخلي عن الانقسام والمواجهة.

وأوضح تشين أنّ الدول النامية تمثل أكثر من 80% من سكان العالم وتساهم في أكثر من 70% من النمو الاقتصادي العالمي، وقال «إنّ الناس في الدول النامية يحق لهم التمتع بحياة أفضل، ويحق للدول النامية أن تتمتع بتمثيل أكبر وصوت أعلى في الشؤون الدولية».