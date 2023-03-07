«النقل»: مشروعاتنا تتفق مع التوجه العالمي للتحول الأخضر

كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن أنّ رؤيتها تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتة إلى أنّ جميع المشروعات التي يتم تنفذها تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنّه لتنفيذ رؤيتها تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة.

الأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة

وأوضحت أنّ تنفيذ الرؤية ينعكس إيجابيا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزارة النقل والمواصلات، إلى أنّ مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية - لوتس LOTUS»، تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء.

أهمية مبادرة لوتس

وأكدت أنّ المبادرة عكست تحديات حقيقية تواجه الدول النامية أهمها فجوات تمويل مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المخفضة في الدول النامية وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي، وأخيرا أهمية توافر إرادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة هذه التحديات، كما تهدف مبادرة لوتس إلى دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية.