ضبط شخص انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين خلال إنهاء مصالحهم بالشروق

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد من القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، بانتحاله العديد من الصفات كونه موظف بجهات حكومية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد على خلاف الحقيقة بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن القاهرة) أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي)، بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي.