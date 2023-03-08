ضبط شخصين بتهمة تبييض 10 ملايين جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وأسس المتهمان الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ10 ملايين جنيه.