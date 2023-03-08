خريطة مسلسلات رمضان 2023.. تعرض على قنوات «DMC» والحياة و«ON»

قبل أيام من بداية موسم الدراما الرمضانية يبحث المشاهدون عن قنوات عرض مسلسلات رمضان 2023، وتتنوع الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني بشكل كبير ما بين الكوميديا، الدراما الاجتماعية، الدينية والوطنية، من بطولة أبرز نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة قنوات عرض مسلسلات رمضان 2023، ما بين المسلسلات الحصرية على قنوات محددة، أو المسلسلات التي تعرض بشكل متزامن على أكثر من قناة، على أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض المسلسلات خلال الفترة المقبلة.

قنوات عرض مسلسلات رمضان 2023

وتشمل خريطة قناة «الحياة» عرض 5 من مسلسلات رمضان 2023، تبدأ بـ«حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب وبطولة روبي، الذي يعرض حصريا على شاشتها، بالإضافة إلى 4 مسلسلات تعرض بالتزامن على قنوات أخرى، هي: «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، «رسالة الإمام» بطولة خالد النبوي، «جميلة» بطولة ريهام حجاج، و«علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال.

بينما تضم خريطة قناة «DMC»، أربع مسلسلات حصرية، هي: «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، «تحت الوصاية» بطولة منى زكي، بالإضافة إلى مسلسلين يعرضان بالتزامن على قنوات أخرى: «علاقة مشروعة» و«رسالة الإمام».

وتعرض قناة «CBC» على شاتها 4 مسلسلات حصرية: «ألف حمدالله على السلامة» بطولة يسرا، «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم، «الصفارة» بطولة أحمد أمين، و«مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي، بالإضافة إلى مسلسلي «رسالة الإمام» و«جميلة».

«الكبير أوي» يعرض حصريا على قناة «ON»

يعرض مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع بطولة أحمد مكي، حصريا على قناة «ON»، وذلك بجانب مسلسل «ضرب نار» الذي يجمع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى المسلسل الوطني «الكتيبة 101» بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، بجانب مسلسلي «سره الباتع» و«جميلة»، أما مسلسل «كشف مستعجل» يعرض حصريا على منصة «Watch IT» في رمضان.