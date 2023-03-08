حفل غنائي لفرقة «فويس باند» في قصر الأمير طاز غدا

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، بشارع السيوفية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائي لفرقة «فويس باند» بقيادة الفنان إسلام جاد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس.

حفل فرقة «فويس باند»

تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني المصرية، لكبار رموز التأليف والتلحين في مصر والوطن العربي، وبمشاركة مجموعة من الأصوات الواعدة من الشباب.

فرقة «فويس باند»

جدير بالذكر أنَّ فرقة «فويس باند» تأسست في أبريل 2016، على يد عازف الكمان الفنان اسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية.