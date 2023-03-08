رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حفل غنائي لفرقة «فويس باند» في قصر الأمير طاز غدا

كتب:

إلهام زيدان
03:22 م | الأربعاء 08 مارس 2023
فرقة «فويس باند»

فرقة «فويس باند»

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، بشارع السيوفية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائي لفرقة «فويس باند» بقيادة الفنان إسلام جاد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس.

حفل فرقة «فويس باند»

تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني المصرية، لكبار رموز التأليف والتلحين في مصر والوطن العربي، وبمشاركة مجموعة من الأصوات الواعدة من الشباب.

فرقة «فويس باند»

جدير بالذكر أنَّ فرقة «فويس باند» تأسست في أبريل 2016، على يد عازف الكمان الفنان اسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية.

اقرأ المزيد:

رئيس صندوق التنمية الثقافية: لدينا خطة لتطوير 18 مركزا إبداعيا

«التنمية الثقافية» يطلق الدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»

«التنمية الثقافية» تعلن تمديد التقديم في مبادرة «صنايعية مصر» إلى 15 يناير

«التنمية الثقافية»: خصم 30% على مطبوعات المجلس الأعلى بمعرض الكتاب

«التنمية الثقافية» ينظم معرضا فنيا بأعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

أنشطة مراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية حتى نهاية فبراير 2023
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.