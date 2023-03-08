محافظ سوهاج: 102 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الصناعة والمواصلات والتعليم

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بديوان عام المحافظة اليوم، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لتفقد عدد من المشروعات في المحافظة.

المشروعات في محافظة سوهاج

وشهد اللقاء عرض برزنتيشن عن المشروعات في محافظة سوهاج، حيث إن حجم الاستثمارات المنفذة في محافظة سوهاج منذ عام 2014 وصلت تكلفتها إلى 102 مليار جنيه، والاستثمارات شملت تطوير قطاع المواصلات والصناعة والخدمات التعليمية والصحية والإسكان والمرافق الأساسية والحماية الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة، وجرى تسليط الضوء على جهود مبادرة (حياة كريمة) التي شملت 181 قرية و7 مراكز.

بناء 6400 فصل جديد بتكلفة 2 مليار جنيه

وعلى مستوى الخدمات التعليمية، جرى بناء 6400 فصل جديد بتكلفة 2 مليار جنيه، وعلى مستوى التعليم العالي تم استثمار 3.3 مليار جنيه، وتم التركيز بشكل رئيسي على المركز الجديد والمجمع لجامعة سوهاج، كما تم إنشاء 22 مشروعا بإجمالي 900 مليون وبناء 17 مشروعا جديدا ككليات جديدة تصل إلى 1.8 مليار جنيه، وأنه تم إنفاق 2.7 مليار جنيه في 4 سنوات لخلق كيان مميز، وتطوير جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتطوير مستشفى سوهاج الجامعي تم تنفيذه بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، ويشمل وحدات صحية مزودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما جرى تنفيذ 290 مشروع رصف وصيانة للطرق، وإنشاء 5 محطات كهرباء جديدة، و11 مشروع صرف صحي لخدمة أكثر من 170 ألف مواطن.

وفي مجال الخدمات الصحية، جرى تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المتواجدة بالمحافظة، حيث تم إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز ووحدة صحية سواء من ناحية الإنشاءات أو التجهيزات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 5.4 مليار جنيه،

وبالنسبة لمشروعات الإسكان في محافظة سوهاج تم إنشاء أكثر من 23 ألف وحدة إسكان سواء إسكان بديل أو إسكان كل المصريين بمختلف مستوياته بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار، و17 ألف وحدة في مدينة سوهاج الجديدة ومدينة أخميم الجديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وفي مجال الكهرباء تم تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء بتكلفة تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وفي مجال توصيل الغاز الطبيعي تم توصيل 210 آلاف وحدة بتكلفة تجاوزت مليار جنيه،

وفي مبادرة حياة كريمة، يوجد في سوهاج 1556 مشروعا باستثمارات 45 مليار جنيه، ستؤدي إلى نقلة حقيقية لكل الخدمات التي يطمح إليها المواطن المصري، سواء مدارس ابتدائية أو ثانوية فنية ووحدات صحية على أعلى مستوى ومجمعات حكومية لتقديم الخدمات ومجمعات زراعية ومراكز شباب ورياضة وتم عمل 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج وهناك 181 مشروعا للصرف الصحي وهناك 8 محطات معالجة يتم إنشاؤها بالكامل. وتم تنفيذ 37 مشروع مياه شرب وصرف صحي وجاري تنفيذ 144 مشروعا بالإضافة إلى 18 محطة تنقية جديدة، وهناك 96 مشروعا على مستوى سوهاج لتبطين الترع والري، وتم إنشاء 484 مدرسة، بإجمالي 6425 فصل.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

كما جرى استعراض جهود تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، والتأكيد على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدأ فى تحقيق خطواته الناجحة، وكذلك تحقيق رد فعل إيجابى على الأرض. وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ال تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، في ظل التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بتكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين.

وأضاف أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية للمحافظات للوقوف على ما يتم تنفيذه من مشروعات، وما تحتاجه المحافظات ومواطنيها، وأبرز ما يواجهها من مشكلات، متابعا: نلقى الضوء كلجنة على المشروعات القومية والعامة التي تنفذها الدولة المصرية، كنوع من أنواع الوفاء بالمسئوليات تجاه الدولة وتشكيل الوعي لدى المواطنين.

وتابع السجيني: فيه ناس بتنسى إحنا ابتدينا منين، فرغم كل التحديات التى تواجهها الدولة لكننا نسير في إطار بناء الدولة وهناك تغيير، وطلبت من المحافظ يحدد أولويات المحافظة في المشروعات واللجنة ستدعمها حتى يتم تحقيقها ويتم التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه السجيني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج، كما وجه الشكر على المجهود الذي بذله محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية السابق والنواب بخصوص برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد بقرض البنك الدولي، مما أدى إلى وجود إنفاق جيد جدا والمؤشرات التى أجرتها اللجنة مؤخرا إيجابية. وسأل السجيني، عن دور المراكز التكنولوجية، وعن الموارد الذاتية للمحافظة خلال آخر سنتين.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن محافظة سوهاج وتاريخها ومعالمها، وما يتم تنفيذه فيها من مشروعات.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجن، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، وعلى حماد من العلاقات العامة، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج، كلا من، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنواب محمود أبو الخير، أحمد نشأت منصور، زكريا حسان ، مى مازن، ألفت المزلاوي، رقية الهلالي، ياسر نصر، نور أبو ستيت، عاطف كعربان، غادة الضبع، أحمد عواجة.