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«المالية» تستعد لصرف رواتب شهر مارس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

كتب:

محمد الدعدع
09:36 ص | الخميس 09 مارس 2023
أرشيفية

أرشيفية

تبدأ وزارة المالية، مع نهاية الأسبوع المقبل، تجهيز مرتبات شهر مارس للعاملين في الجهاز الإداري للدولة داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، تمهيداً لإحالتها للصرف عبر البنوك العاملة في السوق المحلية.

20 مارس أول أيام صرف المرتبات

بحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية، سيتمكن موظفو الجهاز الإداري للدولة، من صرف مرتبات شهر مارس 2023، اعتباراً من الإثنين الموافق 20 مارس 2023، وراعت في ذلك أن يكون صرف المرتبات قبل ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بـ 3 أيام.

آخر أيام الصرف هو أول رمضان

تبدأ عملية صرف المرتبات في غضون 10 أيام من اليوم، وتستمر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 23 مارس هو الأول من أيام شهر رمضان المبارك.

التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشدت وزارة المالية، موظفي الجهاز الإداري للدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، عملاً بالتدابير الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

لا رسوم على السحب من البطاقات

كان اتحاد بنوك مصر، نفى في بيان رسمي أمس، فرض رسوم على السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصدرة للبطاقات.

 

 

 

 

 

 

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.