تقرير لـ«النقل»: دول أفريقيا مؤهلة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل والمواصلات، أن العالم ينظر للقارة الأفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وهي مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي المستدام في ظل ما تملكه من موارد بشرية وثروات متنوعة هائلة.

ونوه التقرير إلى أنه على المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء أفريقيا في التنمية المشاركة معا للمضي قدما في تحقيق الطموحات المشتركة من خلال تمويل مشروعات التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية التحتية وفي مقدمتها مشروعات النقل، بتمويل يجب أن يكون بأيسر الشروط.

تطوير النقل خاصة النقل السككى السريع

وأكد التقرير أن وزارة النقل تبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية في تطوير النقل خاصة النقل السككى السريع الذي يتجاوب مع تطلعات المستقبل، ومصر ستظل دائماً داعمة لقضايا القارة الأفريقية وشريكاً أصيلاً في تنميتها جنباً إلى جنب مع أشقائها، لافتاً إلى أن التنمية ليست مسئولية الحكومات وحدها وإنما تتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص على أن تقوم الحكومات بدورها الهام في توفير المناخ الجاذب للاستثمار بكل متطلباته.

تحقيق التنمية يتطلب التنسيق وتبادل الخبرات

وأشار التقرير إلى الاستعداد التام لمشاركة الأشقاء الخبرات والتجارب المصرية في مشروعات النقل بما يحقق مصالح الشعوب ويلبى تطلعاتها في مستقبل أفضل، مؤكداً أن تحقيق التنمية يتطلب التنسيق وتبادل الخبرات ومواصلة العمل الدؤوب بإرادة قاطعة على كافة المستويات للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمشروعات النقل وبما يساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بما يفتح امامهم آفاق المستقبل.