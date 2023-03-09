حبس متهم ضبط بحوزته مخدرات بـ1.9 مليون جنيه في الجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 24500 قرص مخدر، وكمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، داخل سيارة نقل ملكه بالشيخ زايد، وطلبت النيابة من المباحث التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم المشار إليه في الجيزة، وبتفتيش سيارة عثر بحوزته على 24500 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بمنطقة الشيخ زايد، وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بمليون و960 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة.

عقوبة المتهم

وقال حسن شومان المحامي، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.