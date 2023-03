مجمع اللغة العربية يجيز الظرف «تحْت» في أساليب معاصرة

أجازت لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية عددًا من الأساليب الشائعة في حياتنا المعاصرة، وتُستخدم على نطاق واسع في لغة الصحافة والإعلام، وتدور هذه الأساليب حول ظرف المكان «تَحْتَ»؛ حيث قدَّم الدكتور محمد رجب الوزير (عضو مجمع اللغة العربية) عددًا من هذه الأساليب التي يرد فيها الظرف «تَحْتَ» مضافًا إلى ألفاظ أخرى؛ بمعانٍ سياقية عصرية اكتسبتها من الأسلوب كله.

«تَحْتَ» في تراكيب معربة عن أصل إنجليزي

- تَحْتَ إشراف فلان: تولَّى أمره وتعهَّده بالمتابعة.

يقال: الموضوع تحت إشراف فلان. هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under the Superintendence of Supervision

- تَحْتَ الإقامة الجبريَّة: حُدِّدت إقامتُه. هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under House arrest

- تَحْتَ أمرك: طَوْع يَدِك أو فى خِدمتك. هذا التركيب صحيحٌ لفظًا، صحيحٌ دلالةً.

-تَحْتَ الإنشاء: لا يزال في مرحلة البناء. هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under Construction.

- تَحْتَ التَّمرين: لا يزال في مرحلة التَّدْرِيب. هذا التركيب صحيحٌ لفظًا، صحيحٌ دلالةً.

- تَحْتَ الحِراسة. يقال: الشركة تحت الحِراسةِ: عُيِّنَ لإدارتها حارسٌ قضائيٌّ. هذا التركيب مُعرَّبٌ عن الأصل الإنجليزي: Under Guard.

- تَحْتَ الحصار. يقال: غزة تَحْتَ الحصار: مُنعَ أهلها من استيراد حاجاتهم من الخارج ومن مزاولة أنشطتهم البحرية والجوية.

هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under Siege.

- تَحْتَ خَطِّ الفَقْر. يقال: فلان تَحْتَ خَطِّ الفقير. فقيرٌ مُدقِعٌ.

هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under the poverty Line.

- تَحْتَ رأسِ الحربة: خَلْفَه. هذا التركيب صحيحٌ لفظًا، صحيحٌ معنًى.

- تَحْتَ رحمة فلان. يقال: فلان تَحْتَ رحمة فلان: أمرُه ومصيرُه بيد فلان. هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under his Mercy.

- تَحْتَ رعايةِ شَخْصٍ أو جهةٍ: بعنايته ورعايته. هذا التركيب صحيحٌ لفظًا، صحيحٌ معنًى.

- تَحْتَ سقفٍ واحدٍ: في مكان واحد يجمعُنا. وتدل أيضًا على الاتفاق في أمر واحد. هذا التركيب معرب عن الأصل الإنجليزى: Under one Roof.

- تَحْتَ السيطرة. يقال: الموقف تَحْتَ السيطرة: في المقدرة التَّحَكُّم فيه. هذا التركيب معرب عن الأصل الإنجليزي: Under Control.

- تَحْتَ الصِّفر: درجة سالبة من درجات الحرارة. هذا التركيب معرب عن الأصل الإنجليزي: Below Zero.

- تَحْتَ ضغط: ينجز عملًا في ظل ظروف صعبة. هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under Pressure.

- تَحْتَ طائلة القانون: خَضَع للمساءلة القانونية. هذا التركيب مُعرَّبٌ عن الأصل الإنجليزي: To be subject to punishment by Law.

- تَحْتَ الطاولة: أعطاه مالًا في الخفاء. هذا التركيب صحيح لفظًا ومعنًى.

- تَحْتَ الطَّبْع: لا يزال في مرحلة الإعداد للطِّباعة. هذا التركيب صحيح لفظًا ومعنًى.

- تَحْتَ الطَّلب، في مثل: أ- دُفعة مواليد كذا من الشباب تَحْتَ الطَّلب، أي: في انتظار الاستدعاء للتجنيد.

ب-سيارة تَحْتَ الطَّلب، أي: في انتظار الاستدعاء للانتقال بها. هذا التركيب معرب عن الأصل الإنجليزي: On call.

- تَحْتَ المِجهَر: سُلِّط عليه الضَّوْء لتحليل حالته. هذا التركيب مُعرَّب عن الأصل الإنجليزي: Under the Microscope.

- تَحْتَ النَّظَر: أنا في خِدمتك، أو تسهل رؤيتي. هذا التركيب صحيح لفظًا ومعنًى.