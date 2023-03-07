مجمع اللغة العربية يجيز استخدام عدد من الكلمات.. آخرها تَحاصَصَ وتحاشى

أعلن مجمع اللغة العربية إجازة عددًا من الكلمات والدلالات التي بات الناس يستعملونها في حياتهم اليومية، وذك بعد دراستها من قبل لجنة الألفاظ والأساليب، وفق ما ذكره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأجاز مجمع اللغة العربية ما يلي:

- تحاشى الشيءَ: تحاماه وتجنَّبه، ووجه الاعتراض أنَّه لم يُذكر هذا المعنى في المعجمات ولا في المعجم الوسيط. أما وجه الإجازة أنَّه لم تذكر المعجمات لتحاشى إلا معنى تَنَحَّى، ولعلَّها كانت: تحاشى عن الشيء، أي: تباعد عنه، وهذا أقرب المعاني إلى الاستعمال المحدث، وإن كان الفعل في استعمالنا المعاصر يتعدى بنفسه.

وأضاف المجمع أنَّ الاستعمال المحدث يدخل فيما أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة من تكملة فروع مادة لغوية لم تُذكَر بقيتها؛ ومن ثَمَّ فلا حرج من استعماله وتسجيله في المعجم الوسيط، وفق ما قدمه الدكتور محمد حسن عبدالعزيز عضو مجمع اللغة العربية.

- تَحاصَصَ فلانٌ أو فئة معينة (المرأة مثلًا): اقتسم حصة معينة، أو وُزِّعت عليه حصةٌ بكميات محددة له أو للفئة. وجه الاعتراض: لعدم ورود الفعل «تحاصَصَ» في المعاجم العربية.

ووجه الإجازة هذا الاشتقاق يجري وفق قواعد اللغة في الاشتقاق، ولا مانع من إضافته إلى المعجمات لأداء المعنى المشار إليه آنفًا، وفق ما قدمه ثروت عبدالسميع المدير العام للمعجمات سابقًا.