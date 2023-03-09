تعديل مواعيد أنشطة مراكز إبداع بسبب تصوير مسلسلات رمضان

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، تعديل مجموعة من الفاعليات خلال الأيام المقبلة، والتي تقام في عدد من المواقع التابعة لوزارة الآثار نظرا لانشار المواقع بتصوير الأعمال الفنية لشهر رمضان المقبل.

تعديل مواعيد أنشطة مركز إبداع

وقال صندوق «التنمية الثقافية» في بيان صحفي: نظراً لتصوير عدد من مشاهد الدراما التليفزيونية بقصر الأمير طاز، التابع للمجلس الأعلى للآثار، تقرر تعديل جدول النشاط الشهري الخاص بمركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

موعد حفل زين محمود

ووفق البيان، فتقرر إقامة حفل فرقة «فويس باند» بقيادة الفنان إسلام جاد، لتقام في السابعة مساء الأحد 12 مارس الجاري، بدلاً من اليوم الخميس 9 مارس.

كما سيقام حفل المنشد الفنان زين محمود في السابعة مساء الأحد 19 مارس، بدلاً من الأحد 12 مارس 2023.