زوجة الشهيد أحمد محمد جمعة: استقبلت تكريمه بمشاعر متضاربة «فخر ووجع»

وجهت نورا محمد عمران، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد محمد جمعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمها اليوم في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، قائلة: «أتوجه له بالشكر والامتنان على المجهود الذي يبذله معنا ومع الأولاد ومع أسر الشهداء جمعيا، واهتمامه بهم».

أشعر بالفخر بعد تكريمه

وأضافت «عمران»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنها شعرت بمشاعر متضاربة خلال تلقيها نبأ تكريمها اليوم، معبرة عن فخرها بزوجها الشهيد كما أنها تشعر بوجع.

الشهيد معنا بروحه

ولفتت إلى أن زوجها يتميز بصفات كثيرة التي تنطبق على الشهداء، حيث إنه كان إنسانا خلوقا ومحترما ومتدينا ومخلصا في عمله للغاية، ويمتلك ضمير، متابعة: «أشعر بأنه معنا بروحه، لكن ليس موجودا بجسده، هو أكرمنا حيا وأكرمنا شهيدا».

وأوضحت أن لديها «علي»، ويبلغ من العمر 11 عاما، و«عمر» 8 سنوات، لافتة إلى أنهما عبرا عن شعروهما بالفخر بعد تكريم اسم والدهما اليوم.