شركة «ريلمي»: لا صحة لخروجنا من السوق المصرية ولدينا خطة استثمارية واعدة

نفت شركة ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية، تخارجها من السوق المصرية، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها ومنتجاتها من الهواتف الذكية وملحقاتها لعملائها في مصر.

وبحسب البيان فإن هناك عدد من القرارات تود الشركة توضيحها، وهي:

1- أعمال الشركة المختلفة لم تتأثر بأي تداعيات خلال الفترة الماضية، وأن استثماراتها بالسوق المصرية مستمرة.

2- السوق المصرى واحدًا من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار لعلاماتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

3- جميع فروع الشركة في مختلف محافظات مصر تعمل بشكل طبيعي، و مستمرة في ضخ الاستثمارات في مصر.

4- لا صحة على الإطلاق لما أثير من شائعات حول خروجها من السوق.

5- الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة عن الشركة والسوق المصرية.

6- ريلمي ملتزمة بتقديم منتجاتها المتنوعة من الهواتف الذكية وملحقاتها المختلفة وخاصة خدمات ما بعد البيع لتحقيق رضاء عملائها وتعزيز تواجدها واستمرارها في السوق المصرية.

7- ريلمي لديها خطة توسعة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

8- الشركة تهيب وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية، واستيفاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التي تتيحها لكل عملائها والمهتمين بأعمالها في مصر.