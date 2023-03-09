إصابة 7 أشخاص بتصادم سيارتي ملاكي وميكروباص بطريق فرعي ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الفرعي بالقرب من قرية تلت دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين بطريق فرعي جنوب بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الفرعي بالقرب من قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي.

وعند الانتقال والفحص تبين إصابة كل من أحمد كامل محمد 28 عامًا، أيمن رمضان 18 عامًا، دعاء رجب 16 عامًا، زينه منبي 42 عامًا، سمير رشاد 45 عامًا، هبة عبدالمجيد 20 عامًا، سالم حاتم 17 عامًا، جميعهم مصابون بسحجات وكدمات وحالتهم العامة مستقرة.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واتخاذ الإجراءات الطبية تجاه المصابين.