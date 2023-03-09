فرد من قبيلة أولاد علي بالبحيرة لـ مصر تغني بقناة الحياة: مهر الفتاة عندنا 80 ألف جنيه

سلط برنامج «مصر تغني» الضوء على ليلة حنة أحد أهالي قبيلة أولاد علي في مركز كوم حمادة بالبحيرة، وهي قبيلة مصرية كبيرة، يعيش أهلها في محافظات الصحراء الغربية مثل مطروح والإسكندرية وسيوة والجيزة والفيوم، كما أنهم يعيشون في البحيرة منذ مئات السنين.

التمسك بالعادات والتقاليد

أوضح البرنامج، أنه مع ترك هذه القبيلة العيش في الخيم والصحراء، أصبحوا يعيشون حاليا داخل بيوت بالريف، إلا أنهم متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم البدوية، ولا سيما أغانيهم التي لها طابع خاص بهم.

وكشف بريك غيضان الداودي، مزارع، تفاصيل مراسم الزواج عند قبيلة أولاد علي، قائلا: إن المتقدم للزواج يرسل ولي أمره سواء كان والده أو أخيه لطلب الزواج من والد الفتاة ثم يتفقوا على المهر، الذي يبلغ حاليا ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه، إذا كان الزوج ابن عم الفتاة.

برنامج مصر تغني

وتدور فكرة برنامج «مصر تغني»، المذاع على قناة «الحياة» حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.