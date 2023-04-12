مسجد «ناصر» في بنها قبلة الأهالي في رمضان.. يحتضن الملتقى الإسلامي

يعد مسجد ناصر على كورنيش النيل بمدينة بنها أحد أهم المساجد التي تعد قبلة للمصلين والذاكرين في شهر رمضان، خاصة أنه المسجد الرئيسي في محافظة القليوبية في مختلف المناسبات، خاصة الشهر الكريم، لأداء صلاة التراويح في جو إيماني روحاني بديع.

ويعد مسجد ناصر ببنها قبلة المصلين من كافة أنحاء المحافظة، فلا تكاد تمر مناسبة دينية إلا ويكون المسجد مهيئا لاستقبال المسؤولين، ومن هذا المنطلق أيضا اختير المسجد هذا العام ليكون مقر الملتقى الفكري الإسلامي الرمضاني الذي تقيمه مديرية أوقاف القليوبية هذا العام في المسجد الذي يعد الأول والرئيسي على أرض القليوبية.

روحانيات رمضان في مسجد ناصر ببنها

وأوضح الشيخ أنور غنام أمام المسجد لـ«الوطن»، أنه في شهر رمضان المبارك يتزين المسجد لاستقبال المصلين الصائمين الذين يقصدونه لإقامة الصلوات من الفجر حتى انتهاء صلاة التراويح، فضلاً عن التهجد في العشر الأواخر من رمضان.

وتابع: هذا العام اختير المسجد ليكون مقرا لفاعليات ملتقي الفكر الرمضاني الإسلامي، بمشاركة كبار المشايخ والعلماء لتقديم الدين الصحيح وملء ليالي رمضان بالثقافة والعبادات.

وأشار إلى أن المسجد يخصص مقرئين للقرآن عقب صلاة الفجر من كل يوم في رمضان لجميع الأعمار تحت إشراف أئمة المسجد، كما يقدم دروسًا دينية عقب صلاة الظهر والعصر وهذا العام ملتقى الفكر الرمضاني عقب صلاة التراويح.

ملتقى الفكر الرمضاني الإسلامي في مسجد ناصر ببنها

وأضاف «غنام» أنه عقب صلاة العشاء، يقيم المسجد صلاة التراويح حيث يؤم المصلين أئمة المسجد وعقب صلاة التراويح هذا العام سيعود الملتقى الفكري الرمضاني تحت إشراف أحد كبار الدعاة من قِبل مديرية أوقاف القليوبية، مشيرا إلى أنه في العشر الأواخر من شهر رمضان يسمح للمصلين بإقامة صلاة التهجد حتى مطلع الفجر، وفتح المسجد على مدار 24 ساعة هذا العام بعد أن تم تخفيف قيود فيروس كورونا.

وأشار «غنام» إلى أنه في شهر رمضان يأتي الأهالي والمصلون لتنظيم حلقات ذكر داخل المسجد، مضيفًا أن الروحانيات داخل المسجد في رمضان تكون عالية جدًا وخاصة في صلاتي التراويح والفجر وتشهد ساحة المسجد حضورًا كبيرًا من المصلين، مشيرا إلى أن للمسجد له دور اجتماعي مميز لأهالي المدينة حيث توجد أكبر دار لتحفيظ القرآن الكريم، ومكتبة ضخمة لتقوية طلبة المدارس كما تقام به المناسبات الرسمية والاحتفالات الدينية المختلفة.

اهتمام خاص بالمساجد في رمضان

من جانبه، قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، إن المساجد لها اهتمام خاص من قبل وزارة الأوقاف وخاصة خلال شهر رمضان، مؤكدا على الاهتمام بنظافتها وتوجيه العاملين لخدمة روّاد المسجد.

وأشار إلى أن مسجد ناصر ببنها يلقى اهتمامًا خاصًّا من الأوقاف وجرى اختياره ليكون مقرا لملتقى الفكر الرمضاني الإسلامي حيث انتهت المديرية من الإعداد للملتقى لعام 1444هــ - 2023م ليعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد ناصر ببنها بمشاركة نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين مما سيكون له الأثر الكبير في نفوس المواطنين من رواد المسجد، حيث يستمتعون فيه بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية إلى جانب الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية بشتى أنواعها.