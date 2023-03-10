انطلاق ماراثون القاهرة 2023 بمشاركة المحافظ ووزير الرياضة و3 آلاف شاب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ماراثون القاهرة 2023، والذي تُنظمه سنويًا وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتعاون مع شركة I Events، وشركة Cairo Runners في هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من جميع الأعمار وعدد من ذوي الهمم وامتد المارثون بطول 21 كيلومترا، بداية من حديقة الميريلاند.

تشجيع ممارسة الرياضة

وشكر محافظ القاهرة وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على إقامة العديد من الفعاليات الرياضية بصورة دورية؛ لتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كل الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيدا على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.

3 الآف متسابق

ويتميز ماراثون هذا العام برعاية مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من جميع أنحاء الجمهورية للمساعدة في لمس حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم العقلي والنفسي لجميع فئات المجتمع والتشجيع على اتخاذ الرياضة نهجًا للحياة. وينقسم المارثون إلى 4 فئات وهى النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترًا، وسباق لمسافة 10 كيلو متر، وسباق آخر لمسافة 5 كيلومترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلومتر.

إبراز معالم وجمال القاهرة

كما يساهم الماراثون في إظهار الجمال الحقيقى للقاهرة، وما يتميز به حى مصر الجديدة من امتزاج بين الطرز المعمارية المتنوعة خاصة الروماني والفرنسي والحديث.