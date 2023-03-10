نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة يفوق التوقعات في يناير

توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير 2023، منتعشًا من انكماش بنسبة 0.5% في ديسمبر متجاوزًا توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1%، ونما قطاع الخدمات بنسبة 0.5% بعد تراجعه بنسبة 0.8% في ديسمبر 2022، حيث جاءت أكبر المساهمات من التعليم والنقل والتخزين وأنشطة صحة الإنسان والفنون وأنشطة الترفيه والتسلية، وقد انتعشت جميعها بعد الانخفاضات في ديسمبر 2022.

نخفض الإنتاج الإنتاجي بنسبة 0.3%

ونما الناتج في الخدمات الموجهة للمستهلكين بنسبة 0.3% بعد انخفاض بنسبة 1.2%. من ناحية أخرى ، انخفض الإنتاج الإنتاجي بنسبة 0.3% بعد نمو بنسبة 0.3% في ديسمبر وانخفض قطاع البناء بنسبة 1.7% بعد استقراره، بالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى يناير، كان الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا.

المخاطرة ضعيفة في ضوء التعليقات المتفائلة

وتعرضت الأسهم في لندن لضغوط متجددة، مع إنهاء مؤشر FTSE 100 دون مستوى 7900، متأثرًا بالخسائر في قطاع المواد الثقيلة، و ظلت الرغبة في المخاطرة ضعيفة في ضوء التعليقات المتفائلة الأخيرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أخبر الكونجرس أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابةً لبيانات اقتصادية أكثر سخونة من المتوقع.

شركة التعدين الكبيرة Rio Tinto

وعلى الصعيد المحلي، توقعت غرف التجارة البريطانية أن ينكمش الاقتصاد البريطاني أقل من المتوقع هذا العام، ومن المرجح أن يتجنب الركود الفني، و من بين الأسهم الفردية، كانت شركة التعدين الكبيرة Rio Tinto، التي انخفضت بأكثر من 4%، من بين أكبر المتقاعسين في مؤشر FTSE 100 حيث تم تداولها دون أهلية توزيع الأرباح، منذ 14 ساعة.