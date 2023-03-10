فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالعريش للصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة الكهرباء والتوزيع بمدينة العريش، في بيان لها اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي في بعض المناطق بنطاق المدينة، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

وأضاف البيان، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن المناطق التابعة لمغذي قباء، وذلك لعمل صيانة دورية لبعض دوائر هندسة المساعيد، اليوم الجمعة، من 8 صباحا وحتى 1 ظهرا.

فصل التيار الكهربائي

وأوضح البيان، أنه سيتم فصل الكهرباء عن شارع أسيوط بالكامل من محطة شمس مرورا بقسم ثالث محطة زعرب، ومصنع البلاط ومسجد الشيخ عيد أبو جرير.

ومن جهة أخرى عاد التيار الكهربائي لكامل المناطق بمدينة الشيخ زويد، وذلك بعد إيصال الكابلات والخطوط الجديدة لمحطة الشلاق غرب المدينة، ويجري العمل على إيصال خطوط القرى من الشركة الأم بوسط المدينة.

تغيير الكابلات القديمة

وقال المهندس خليل حمد، رئيس شركة الكهرباء بالشيخ زويد، في بيان، إنه تم تغيير الكابلات الرئيسية وتحويل الإمدادات من شركة الكهرباء، على أن تكون الخطوط القادمة من بخارية العريش احتياطية فقط، حال وجود أعطال في محطة الشلاق.

وأضاف «حمد»، أنه تم العمل خلال اليومين الماضيين على توصيل الإمدادات إلى القرى جنوب وغرب المدينة، وذلك بحسب تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي بدوره شدد على إيصال التيار الكهربائي لكامل القرى والتجمعات خلال الفترة الحالية.