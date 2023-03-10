شعبة البقالة: استقرار أسعار الألبان.. وتوافر جميع المنتجات الغذائية

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الألبان ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية، تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، ولا توجد أي أزمة أو نقص في المنتجات الغذائية.

وأوضح المنوفي، في تصريح لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار الألبان والمنتجات الغذائية، جاء نتيجة توافرها بشكل كبير في الاسواق، إذ يتراوح سعر اللبن الجاموسي ما بين 20 و25 جنيها للكيلو كامل الدسم، بينما سعر اللبن خالي الدسم 15 جنيها للكيلو.

سعر الجبنة البيضاء

أضاف المنوفي، أن الجبن بأنواعها المختلفة متوفرة، ولا يوجد أي نقص بها، إذ يتراوح سعر الجبنة البيضاء ما بين 72 و80 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الجبنه الرومي بين 160 و180 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الجبنة القريش بين 40 و60 جنيها.

محتويات كرتونة رمضان

أشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالإسكندرية، إلى أن كرتونة رمضان هذا العام، يختلف سعرها من مكان إلى آخر، وتبدأ من 100 جنيه، وتحتوي على أهم السلع الغذائية، التي يحتاجها المواطن بشكل أساسي، وهي كيس سكر وكيس أرز، بالإضافة إلى زجاجة زيت 750 مللي وبرطمان صلصة.