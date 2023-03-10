رئيس «التنمية الصناعية» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: مهمتنا حل المعوقات أمام الصناعة

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن القيادة السياسية والحكومة تركز خلال العامين الماضيين، على حل كل المعوقات أمام الصناعة.

قفزات في البنية التحتية

وأضاف «عبد الكريم»، خلال حوار ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن العالم يشهد أن مصر حققت قفزات كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية ولا سيما الكهرباء والطرق والمدن الصناعية الجديدة والمدن السكنية، وكل ذلك أدى لجاهزية القطاع الخاص والصناعة.

وأشار إلى أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد في أي دولة بالعالم، وإذا كان الغذاء هو تأمين للدولة فالصناعة تعد قوة البلد، وبالتالي الفترة الأخيرة شهدت دعما غير مسبوق للصناعة خلال السنوات الأخيرة.

تمكين القطاع الخاص

ولفت أنه يجري تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في مصر، ودور هيئة التنمية الصناعية هو التيسير للقطاع الخاص، وهذا هو الهدف الرئيسي بتكليفه لإدارة هيئة التنمية الصناعية.