عضو النواب: «كتف في كتف» مبادرة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب أن مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت مهم للغاية قبل شهر رمضان، وفي ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة وهي من أهم المبادرات الإنسانية ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم.

أهمية دور المجتمع المدني

وقال «القطامي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن مبادرة كتف في كتف التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، تستهدف توزيع 4.5 مليون كرتونة غذائية في كل ربوع ومحافظات الجمهورية على الآسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، وتعد خطوة مهمة وإنسانية، تؤكد حرص الرئيس السيسي على رعاية المواطن الأكثر احتياجا في كل ربوع مصر.

وأكد «القطامي»، أهمية دور المجتمع المدني والعمل الأهلي لمساعدة الجهود الحكومية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، وهو أحد الأسس الرئيسية في بناء وتكوين الجمهورية الجديدة التي يشارك فيها الجميع من أجل بناء مجتمع أفضل للجميع.

المواطن هو الشغل الشاغل للرئيس

وشدد «القطامي»، على أن المواطن هو الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مهموم بالمواطن البسيط، ولذا اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين، بداية من زيادة الأجور والمعاشات وحتى المبادرات الهادفة لدعم الاسر الأكثر احتياجا، مشيدا بإعداد قاعدة بيانات موحدة للفئات الأكثر احتياجا وتحديد الأسر المستحقة، ما يجعل وصول الاحتياجات لمستحقيها أمر سهل مع ضمان توفير كافة المتطلبات الغذائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.

المبادرة تعزيز للعمل الخيري

ولفت إلى أن إطلاق المبادرة باستاد القاهرة الدولي ستكون نقطة انطلاقة مهمة نحو تحقيق مزيد من الخطوات لتعزيز العمل الخيري والتكافلي في المجتمع وتوفير احتياجات الفئات الأكثر احتياجا، ما يجعل من مبادرة كتف في كتف، مبادرة فريدة ربما على مستوى العالم حيث سيتم توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة على أربعة ملايين أسرة.